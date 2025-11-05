Перекрытия обрушились в московском многоквартирном доме Mash: в Бабушкинском районе Москвы произошло обрушение перекрытий в жилом доме

В московском четырехэтажном многоквартирном доме, произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажами, передает Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, здание расположено в Бабушкинском районе столицы на улице Верхоянской.

По данным канала, из дома эвакуировали семь человек. Отмечается, что двое из них — дети.

