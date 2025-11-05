Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:07

Перекрытия обрушились в московском многоквартирном доме

Mash: в Бабушкинском районе Москвы произошло обрушение перекрытий в жилом доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В московском четырехэтажном многоквартирном доме, произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажами, передает Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, здание расположено в Бабушкинском районе столицы на улице Верхоянской.

По данным канала, из дома эвакуировали семь человек. Отмечается, что двое из них — дети.

Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщила, что число жертв взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 23 человек. Спасатели нашли тела 16 погибших. При этом аварийно-спасательные работы в зоне ЧП завершены.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 24 октября, подтверждал гибель 12 человек. На тот момент оставалась неизвестной судьба еще 11 рабочих. Глава региона отмечал, что предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат по 10 млн рублей.

До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе обрушилась часть производственного цеха. Площадь обрушения составила более 800 квадратных метров.

Россия
Москва
обрушения
эвакуации
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.