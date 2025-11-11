Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Правительство Украины определило судьбу «Энергоатома», где прошли обыски

На Украине досрочно прекратил полномочия набсовет «Энергоатома»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета государственной компании «Энергоатом», заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко в Telegram-канале. По ее словам, решение было принято 11 ноября.

Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК «Энергоатом». Кабинет министров досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета компании. В 2023 году мы начали корпоративную реформу и выбрали состав этого надзорного органа по конкурсу. Вся полнота рычагов влияния — от назначения менеджмента до контроля за деятельностью компании — лежит на наблюдательном совете, — сообщила Свириденко.

Также, по ее словам, Государственной аудиторской службе было поручено провести срочную проверку «Энергоатома», включая закупки. Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам, добавила она.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бывшего министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко, а также в государственной компании «Энергоатом». Он не стал приводить подробности расследования.

До этого в пресс-службе НАБУ заявили, что порядка $100 млн (8,1 млрд рублей) было отмыто в сфере энергетики на Украине. В ведомстве уточнили, что легализацией незаконно полученных средств занимался отдельный офис некой преступной организации.

