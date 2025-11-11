«Я это смотрел»: Трамп признался, что наблюдал за важным мероприятием в РФ Трамп заявил, что наблюдал за мероприятиями в России в честь Дня Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следил за проведением памятных мероприятий в России по случаю Дня Победы. Выступая на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне по случаю Дня ветеранов, американский лидер отметил, что это повлияло на его решение учредить в стране дни победы в двух мировых войнах.

В мае этого года Трамп провозгласил 11 ноября и 8 мая днями победы в Первой и Второй мировых войнах соответственно. Ему понравилось, с каким размахом отмечают эти даты в России и Великобритании, поэтому он решил повторить такую же практику в США.

Когда я вижу, как другие страны празднуют день победы... Я это смотрел. Я следил за тем, как Великобритания, как Россия празднуют день победы во Второй мировой войне. И я сказал, что у нас должен быть день победы. Никто даже не говорил об этом в нашей стране, — указал Трамп.

Как сообщил глава Белого дома, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском кладбище, что является традиционной частью церемонии Дня ветеранов. По словам президента, теперь 11 ноября будет отмечаться в США не только как День ветеранов, но и как День победы в Первой мировой войне.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас проигнорировала вклад Советского Союза в победу над нацизмом в своем ответе на запрос депутата Европарламента Фабио Де Мази. Она полностью сфальсифицировала исторические факты о Сталинградской битве, освобождении Европы Красной армией и более чем 27 млн погибших советских граждан.