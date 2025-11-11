Отец сестер Хачатурян признан виновным: что теперь ждет жертв насильника

Ангелина Хачатурян в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении до конца марта срока ограничений, наложенных на обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна сестер Крестины и Ангелины Хачатурян, 2018 год

История сестер Хачатурян, растянувшаяся на семь лет, может наконец-то закончиться. Адвокаты девушек потребовали прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения Крестине, Ангелине и Марии, которым до сих пор запрещено общаться между собой, со свидетелями, а также менять место проживания. Связано это со вступлением в силу приговора в отношении их отца. Удастся ли это — в материале NEWS.ru.

Что потребовали адвокаты сестер Хачатурян

Адвокаты сестер Хачатурян требуют прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна. Об этом журналистам рассказал защитник девушек Алексей Паршин. Также защита просит изменить меру пресечения в отношении Крестины, Ангелины и Марии.

«В связи со вступившим накануне в законную силу определением в отношении Михаила Хачатуряна о посмертном признании его совершившим ряд тяжких преступлений, мы просим следствие о полном прекращении уголовного дела в отношении девочек, так как они правомерно действовали — защищались от преступника, имели на это полное право», — сказал Паршин.

Бутырский суд Москвы признал покойного Михаила Хачатуряна виновным в насилии над тремя дочерьми. 1 октября в Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на посмертный обвинительный приговор, поданная родственниками убитого. Адвокаты потребовали полной реабилитации Хачатуряна и признания его невиновным по всем пунктам обвинения.

Однако 10 ноября суд отклонил апелляцию. Адвокат девушек Ярослав Пакулин рассказал журналистам, что это может привести к прекращению дела сестер.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин около здания Бутырского суда Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«Теперь дело в принципе могут не направлять в суд на рассмотрение, а прекратить из-за отсутствия состава преступления», — уточнил Пакулин.

Есть ли надежда на оправдание сестер Хачатурян

Шансы на то, что судебное решение будет принято во внимание следственными органами и их действия будут ложиться в эту канву, достаточно высоки, поделился с NEWS.ru мнением Пакулин.

«Когда решение вручат всем сторонам, естественно, в том числе и до следственных органов это решение дойдет, вновь встанет вопрос о целесообразности уголовного преследования девушек. Мы будем, естественно, настаивать на том, чтобы оно было прекращено», — подчеркнул защитник.

Он добавил, что у Крестины, Ангелины и Марии также есть надежда на благоприятный для них исход. Адвокат считает, что вступление посмертного приговора Михаилу Хачатуряну в силу положительно сказалось на настроении сестер и их ожиданиях.

«Конечно же, надежда есть, тем более что она подпитывается позитивными событиями, в том числе вчерашним вступлением в силу долгожданного решения. Теперь поиск других объяснений, мотивов их действий — это уже неблагодарное занятие, которое никто не будет воспринимать всерьез», — отметил Пакулин.

Он отметил, что сестры, которым запрещено общаться, очень скучают друг по другу и надеются на то, что эта мера пресечения будет отменена как избыточная. «Не будем бежать впереди паровоза, стараемся все эти юридические вопросы по очереди обсуждать, решать», — резюмировал защитник.

Крестина Хачатурян (справа) и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Как живут сестры Хачатурян

Ранее мать девушек Аурелия Дундук рассказывала NEWS.ru, что сестры очень устали и соскучились друг по другу. По ее словам, из-за стресса у них появились проблемы со здоровьем.

Дундук сообщила, что Крестина и Ангелина встречаются с молодыми людьми, но не живут вместе с ними. Они не собираются съезжаться до церемонии бракосочетания. Девушки думают о том, чтобы сыграть свадьбы, однако до завершения судебных разбирательств об этом не может быть и речи, рассказала их мать. По ее словам, дочери не представляют себе, как будут отмечать этот важный день друг без друга. По этой причине они планируют выйти замуж только после вынесения вердикта по их делу.

«У каждой из них есть мечты и планы, как они будут жить после того, как все это закончится. Но они бы не одобрили, если бы я подробно рассказала об этом», — добавила Дундук.

Что произошло с сестрами Хачатурян

27 июля 2018 года на лестничной клетке дома на севере Москвы было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными ножевыми ранениями. На следующий день по подозрению в совершении преступления были задержаны три его дочери — Крестина, Ангелина и Мария. На тот момент девушкам было 19, 18 и 17 лет соответственно. В ходе допроса они признались в содеянном, но заявили, что отец систематически издевался над ними и насиловал их.

В июне 2019 года сестрам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

Ангелина Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об изменении меры пресечения Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Кроме того, было возбуждено уголовное дело против отца сестер Хачатурян. Следствие нашло подтверждения показаниям девушек об издевательствах, теперь об этом есть и соответствующее решение суда.

