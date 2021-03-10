СМИ: против убитого дочерями Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело

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Против убитого в Москве своими дочерями Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил один из адвокатов, принимающих участие в процессе, пожелавший сохранить анонимность.

В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и 117 «Истязание», — цитирует юриста РИА Новости.

Уточняется, что дело касается насилия не только сексуального, но и иного характера. При этом официального подтверждения информации о возбуждении уголовного дела в отношении погибшего пока нет.

Михаил Хачатурян был убит в Москве в июле 2018 года. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В декабре 2020 года Басманный суд разрешил возбудить дело против Хачатуряна по статьям об истязании (117 УК) и о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (133 УК). Факты об издевательствах над дочерями были установлены, однако возбудить дело против умершего можно только с согласия родственников. Родные Хачатуряна долго противились этому, но в начале осени сами же обжаловали постановление об отказе в возбуждении дела.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2021 года Мосгорсуд удовлетворил ходатайство родственников погибшего о возврате дела против сестёр в прокуратуру. Мера пресечения девушкам пока остаётся прежней и заключается в запрете определённых действий.