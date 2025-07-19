«Быстро угасает»: Трамп указал на упадок БРИКС из-за угроз ввести пошлины

Объединение БРИКС «быстро угасает», заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это произошло после его обещания ввести 10% торговые пошлины против стран — участниц группы.

БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Трамп отправит некоторым торговым партнерам с «антиамериканской политикой» письма с предупреждением о том, что Вашингтон вернет тарифный уровень пошлин, который был объявлен 2 апреля. Американский лидер назначил крайний срок — 1 августа.

Тем временем представитель МИД Китая Мао Нин опровергла заявления Трампа об антиамериканской направленности БРИКС. Дипломат напомнила, что организация является открытой платформой для сотрудничества развивающихся стран и не направлена против третьих государств. Она также предупредила, что торговая война и протекционизм не принесут желаемых результатов.