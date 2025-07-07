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07 июля 2025 в 20:31

Китай ответил Трампу на угрозы в адрес БРИКС

МИД Китая: деятельность БРИКС не нацелена против США и третьих стран

Саммит БРИКС Саммит БРИКС Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

Деятельность участников БРИКС не нацелена против третьих стран, в том числе США, заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя заявления главы Белого дома Дональда Трампа о якобы антиамериканской направленности организации. По ее словам, объединение является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами.

БРИКС — важная платформа для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами. Она выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. Это не блок для конфронтации. Деятельность БРИКС не нацелена ни на одну страну, — напомнила дипломат.

Мао Нин также ответила на угрозы Трампа повысить размер тарифных пошлин, отметив, что в торговых войнах не бывает победителей. Представитель министерства также подчеркнула, что политика протекционизма не приведет к желаемым результатам.

Ранее Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской».

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