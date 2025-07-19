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19 июля 2025 в 02:52

Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Китае

Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Китае

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кремль не располагает информацией о возможной встрече лидеров России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — на мероприятиях в Китае по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя российского президента, никаких подтверждений этой информации нет.

Мы ничего не знаем о возможности такой встречи, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин хочет организовать в Китае трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает британская газета The Times. По ее данным, поводом для этого саммита может стать военный парад 3 сентября в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны.

Также представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает против односторонних санкций. Так дипломат ответил на угрозу генсека НАТО Марка Рютте ввести вторичные санкции в отношении Индии, Бразилии и КНР за торговлю с Россией. Он выразил надежду на создание условия для «политического урегулирования» кризиса вокруг Украины и назвал переговоры «единственным возможным путем выхода» из него.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Дональд Трамп
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