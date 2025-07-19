Россиянам напомнили, как защититься от телефонных мошенников

Технология блокировки спама поможет защититься от телефонных мошенников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он отметил, что ежедневно миллионы людей становятся жертвами фишинга, теряя доступ к своим финансам и личным данным.

Каждый день миллионы пользователей невольно отдают мошенникам свои личные данные, устанавливая поддельные приложения или переходя по фишинговым ссылкам. По данным исследований, в среднем люди получают от 25 до 40 спам-звонков в месяц. Соблюдайте определенные меры предосторожности. Не разглашайте по телефону платежную или финансовую информацию. Используйте технологии блокировки спама и мошеннических звонков, — высказался Щербаченко.

Он отметил, что не стоит доверять звонкам от якобы сотрудников банков или государственных структур. По его словам, сотрудники никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. Также, он добавил, что важно использовать голосовые ассистенты, которые могут фильтровать подозрительные звонки.

Защититься от телефонных мошенников поможет голосовой ассистент. Он сам ответит на звонок, запишет его, переведет в текст и сохранит в приложении. Не доверяйте внезапным звонкам из банка или силовых структур. Банки звонят исключительно с предложением кредитов, не просят подтвердить данными из СМС и не запрашивают персональные данные. Скачивайте приложение только на официальных ресурсах, обязательно проверяйте отзывы и дату загрузки этого приложения и правообладателя, — резюмировал Щербаченко.

Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полицейские задержали курьера телефонных мошенников, выманивших у 62-летней женщины 2 млн рублей под предлогом доставки посылки от «Почты России». По ее словам, пострадавшей позвонила неизвестная, представившись сотрудницей почты.