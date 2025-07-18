Мошенники похищают деньги под предлогом ошибки в доставке от «Почты России» Мошенники украли у пенсионерки 2 млн рублей под видом доставки от «Почты России»

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, выманивших у 62-летней женщины 2 млн рублей под предлогом доставки посылки от «Почты России», пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову. По ее словам, пострадавшей позвонила неизвестная, представившись сотрудницей почты.

Она заявила, что на имя женщины ошибочно пришла посылка в другой город, и попросила назвать корректный адрес якобы для доставки, попросив назвать код из СМС. Когда пенсионерка выполнила требование, диалог прервался.

После этого потерпевшая получила сообщение о том, что в ее личный кабинет на «Госуслугах» произведен несанкционированный вход. В новом СМС был указан номер телефона, по которому нужно срочно перезвонить. Ответивший по нему мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и проинформировал гражданку о мошенниках, которые оформили на нее доверенность на осуществление любых операций с ее банковскими счетами.

Для уничтожения этого документа женщине рекомендовали собрать все наличные средства и задекларировать их, передав курьеру, который подъедет в назначенное время. Согласившись и на эти условия, пенсионерка передала злоумышленникам примерно 2 млн рублей.

Сообщается, что полицейские установили личность курьера и задержали его по месту жительства в Нижнем Новгороде. Выяснилось, что полученные средства он отдал неизвестному в Москве для перевода наличных в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее сообщалось, что мошенники начали похищать средства и данные россиян, обещая жертвам легкий заработок на маркетплейсе Wildberries. Злоумышленники создают фальшивые сайты, закрытые чаты и фейковые Telegram-каналы.