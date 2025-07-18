В Кремле раскрыли планы Путина на вечер Песков рассказал о планах Путина провести международный разговор

Российский лидер Владимир Путин 18 июля проведет важный международный разговор посредством телефонной связи, передает заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, диалог с участием президента России состоится ближе к вечеру.

Ближе к вечеру запланирован телефонный международный разговор, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков сообщил, что российское руководство разделяет треки по диалогам с Украиной по теме мирного урегулирования кризиса и с США по поводу восстановления отношений. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал малозначимое для реставрации сотрудничества Москвы и Вашингтона заявление о разочарованности процессом по украинскому вопросу.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что власти РФ займутся тщательным изучением нового антироссийского санкционного пакета ЕС в целях снижения негативных последствий от ограничений. Европейские рестрикции прежде всего бьют по тем государствам, которые их вводят, подчеркнул пресс-секретарь президента.