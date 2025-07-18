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18 июля 2025 в 13:03

Песков сообщил о разделении Россией треков по диалогам с США и Украиной

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российское руководство разделяет переговорные треки по разрешению украинского кризиса и реставрации диалога с США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Слова американского лидера Дональда Трампа о разочарованности в мирном процессе по Украине имеют мало значения для восстановления диалога с Вашингтоном, добавил он.

Это разное: одна тема — это тема украинского урегулирования, другая тема — это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил незаконность новых ограничительных мер, которые вводятся против России странами Евросоюза. По его словам, односторонние санкции со стороны ЕС являются нарушением норм международного права.

Также Песков заявил о приобретении Россией иммунитета к западным санкциям, так как Москва давно научилась жить в условиях ограничений. Тем не менее, подчеркнул представитель Кремля, руководство государства выступает против подобной практики.

Дмитрий Песков
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