Песков раскрыл неожиданный эффект западных санкций

Россия научилась жить в условиях ограничений и приобрела иммунитет к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва по-прежнему выступает против односторонних ограничений, но в условиях давления уже смогла адаптироваться, передает ТАСС.

Мы выступаем против [санкций]. Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций, — заключил Песков.

Ранее послы стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Он включает ограничения против танкеров с российской нефтью, расширение санкционных списков и экспортные ограничения на товары двойного назначения. Новые ограничения вступят в силу после публикации в «Официальном журнале ЕС».

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о способности страны справляться с западными санкциями, включая новые ограничения. Дипломат отметил, что Запад пытается втянуть в «санкционную воронку» даже США, при этом подчеркнув бессмысленность таких мер против Москвы.