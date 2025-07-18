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18 июля 2025 в 12:57

Песков раскрыл неожиданный эффект западных санкций

Песков: Россия приобрела иммунитет к западным санкциям

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия научилась жить в условиях ограничений и приобрела иммунитет к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва по-прежнему выступает против односторонних ограничений, но в условиях давления уже смогла адаптироваться, передает ТАСС.

Мы выступаем против [санкций]. Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций, — заключил Песков.

Ранее послы стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Он включает ограничения против танкеров с российской нефтью, расширение санкционных списков и экспортные ограничения на товары двойного назначения. Новые ограничения вступят в силу после публикации в «Официальном журнале ЕС».

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о способности страны справляться с западными санкциями, включая новые ограничения. Дипломат отметил, что Запад пытается втянуть в «санкционную воронку» даже США, при этом подчеркнув бессмысленность таких мер против Москвы.

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