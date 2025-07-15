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15 июля 2025 в 15:02

Лавров объяснил, как Россия поступит с новыми санкциями

Лавров заявил, что Россия справится с новыми санкциями по примеру прошлого опыта

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ

Россия справляется с санкциями и справится с новыми, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС. Так министр прокомментировал угрозы Запада в отношении Москвы, передает ТАСС. По его словам, в «санкционную воронку» пытаются втянуть и США

Не рой другому яму, — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, как Москва хочет понять, что стоит за заявлением о 50 днях от президента США Дональда Трампа. Лавров напомнил, что «было и 24 часа и 100 дней», а Россия это проходила. Глава МИД заявил о желании понять, чем движим Трамп в своих высказываниях.

Ранее журналисты пришли к выводу, что президент США загнал себя в угол ультиматумом против России. По мнению аналитиков, установленный лидером дедлайн в 50 дней для заключения соглашения по Украине ограничивает маневренность самого Трампа.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ультиматум президента США декоративным. По мнению политика, Европейский союз разочарован из-за угрозы Трампа ввести 100% пошлины против Москвы.

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