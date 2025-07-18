Песков раскрыл, как Кремль поступит с новыми санкциями ЕС

Власти России тщательно изучат новый пакет ограничительных мер Евросоюза, чтобы снизить их негативное воздействие, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что каждая новая волна рестрикций негативно отражается в первую очередь на тех странах, которые их инициируют.

Безусловно, предстоит проанализировать новый пакет, с тем чтобы минимизировать его последствия, — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала устойчивость к санкционному давлению и научилась эффективно функционировать в условиях ограничений. Он подчеркнул, что Москва продолжает считать односторонние санкции неприемлемыми, однако уже адаптировалась к их существованию. Песков отметил, что российская экономика приобрела определенную устойчивость.

До этого сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза одобрили новый пакет ограничительных мер против России. В перечень вошли санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, расширение списка ограниченных лиц и организаций, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения. Официальное введение этих мер произойдет после публикации соответствующего документа в «Официальном журнале ЕС».