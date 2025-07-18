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18 июля 2025 в 13:16

Песков раскрыл, как Кремль поступит с новыми санкциями ЕС

Песков: новый пакет санкций ЕС проанализируют для минимизации последствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России тщательно изучат новый пакет ограничительных мер Евросоюза, чтобы снизить их негативное воздействие, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что каждая новая волна рестрикций негативно отражается в первую очередь на тех странах, которые их инициируют.

Безусловно, предстоит проанализировать новый пакет, с тем чтобы минимизировать его последствия, — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала устойчивость к санкционному давлению и научилась эффективно функционировать в условиях ограничений. Он подчеркнул, что Москва продолжает считать односторонние санкции неприемлемыми, однако уже адаптировалась к их существованию. Песков отметил, что российская экономика приобрела определенную устойчивость.

До этого сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза одобрили новый пакет ограничительных мер против России. В перечень вошли санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, расширение списка ограниченных лиц и организаций, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения. Официальное введение этих мер произойдет после публикации соответствующего документа в «Официальном журнале ЕС».

Дмитрий Песков
Кремль
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Евросоюз
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