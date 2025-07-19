«Кричали оскорбления»: боец ВС РФ рассказал о встрече с наемниками в ДНР

«Кричали оскорбления»: боец ВС РФ рассказал о встрече с наемниками в ДНР Военный Куликов заявил, что ВС РФ в Попове Яре уничтожили наемников из Грузии

В ходе боя в селе Попов Яр российские военные ликвидировали группу грузинских наемников, заявил ТАСС Давид Куликов, военнослужащий 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии, который входит в состав группировки войск «Центр». По его словам, иностранцы оскорбляли российских бойцов.

Были наемники из Грузии. Был контакт с ними. Они кричали оскорбления. После того как контакт завершился и они были уничтожены, остались нашивки — грузинские нашивки, — отметил военнослужащий.

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил, что в страны Европы направляются группы колумбийских граждан от 50 человек для дальнейшей переброски на Украину и участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Концентрация «солдат удачи» из Колумбии в рядах украинских войск остается довольно высокой, подчеркнул дипломат.

Кроме того, депутат Госдумы Александр Бородай отметил наибольшую активность среди наемников ВСУ со стороны граждан Польши. Жители этой страны принимали участие в боях в составе многотысячных коллективов, добавил он.