Самыми активными наемниками ВСУ стали поляки, которые участвовали в СВО многотысячными коллективами, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Он отметил, что остальные западные наемники участвовали коллективами меньшей численности — ротами, батальонами. Так, по его словам, российская армия сталкивалась с немцами, американцами и британцами.

В 2022 и 2023 году активнее всего по массовости были поляки, они участвовали целыми мотострелковыми бригадами. Бригада — это уже не часть, не подразделение, это соединение, то есть участвовали многотысячными коллективами. Остальные наши западные партнеры участвовали коллективами меньшей численности — ротами, батальонами. Приходилось сталкиваться с немцами, с американцами, с британцами, латиноамериканцами и так далее, — поделился Бородай.

Он отметил, что иностранные наемники ВСУ — это самые обычные военнослужащие стран НАТО, которые получают практический опыт, участвуя в боевых действиях. Они заезжают короткими командировками, которые длятся от одного до нескольких месяцев, уточнил парламентарий. Сейчас, по словам собеседника, их численность существенно сократилась.

За счет того, что иностранные наемники сражаются, они получают бесценный боевой опыт практической войны с нами. И сражаются они давно, с 2022 года, причем сражаются очень массово. Сейчас их количество на линии боевого соприкосновения довольно существенно сократилось, потому что многие уже получили боевой опыт, многие с этим боевым опытом остались лежать на земле Украины, — заключил Бородай.

Ранее подразделения ВДВ российской группировки «Днепр» ликвидировали четырех иностранных наемников. Среди нейтрализованных находился один темнокожий солдат.