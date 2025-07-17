Посол раскрыл, как колумбийские наемники попадают в ряды ВСУ Посол Тавдумадзе: колумбийские наемники едут в Европу группами от 50 человек

Группы колумбийцев от 50 человек едут в Европу для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, заявил в беседе с РИА Новости российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе. По его словам, число колумбийских наемников в рядах ВСУ сохраняется на высоком уровне.

Есть сведения, что солдаты удачи направляются в Европу целыми группами по 50 и более человек с целью вступления в ВСУ, — сказал дипломат.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщали, что украинские войска перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. Утверждалось, что иностранцев используют для удержания линии фронта. Это подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.

Позже сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины бросило целую бригаду из колумбийских наемников в районе Юнаковки в Сумской области. Как стало известно, украинские военнослужащие отступили с позиции у Юнаковки, но не стали уведомлять об этом наемников. Скопления колумбийцев в составе 47-й бригады армии Украины были замечены разведчиками-операторами БПЛА юго-западнее населенного пункта.