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17 июля 2025 в 09:24

Посол раскрыл, как колумбийские наемники попадают в ряды ВСУ

Посол Тавдумадзе: колумбийские наемники едут в Европу группами от 50 человек

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Группы колумбийцев от 50 человек едут в Европу для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, заявил в беседе с РИА Новости российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе. По его словам, число колумбийских наемников в рядах ВСУ сохраняется на высоком уровне.

Есть сведения, что солдаты удачи направляются в Европу целыми группами по 50 и более человек с целью вступления в ВСУ, — сказал дипломат.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщали, что украинские войска перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. Утверждалось, что иностранцев используют для удержания линии фронта. Это подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.

Позже сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины бросило целую бригаду из колумбийских наемников в районе Юнаковки в Сумской области. Как стало известно, украинские военнослужащие отступили с позиции у Юнаковки, но не стали уведомлять об этом наемников. Скопления колумбийцев в составе 47-й бригады армии Украины были замечены разведчиками-операторами БПЛА юго-западнее населенного пункта.

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