Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 14:53

Колумбийских наемников бросили одних обороняться под Сумами

Mash: ВСУ оставили 30 колумбийских наемников оборонять позиции у Юнаковки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины бросило целую бригаду из колумбийских наемников в районе Юнаковки в Сумской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, иностранцев оставили одних оборонять позиции.

Как уточнил канал, украинские военнослужащие отступили с позиции у Юнаковки, но не стали уведомлять об этом наемников. Скопления колумбийцев в составе 47-й бригады армии Украины были замечены разведчиками-операторами БПЛА юго-западнее населенного пункта.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщали, что украинские войска перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. Утверждалось, что иностранцев используют для удержания линии фронта. Это подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.

Как сообщает Telegram-канал «Украина.ру», российские FPV-дроны также впервые достигли окраин Сум. По его данным, пока дроны-камикадзе поражают цели лишь в пригородной зоне, но их радиус действия продолжает увеличиваться. МО РФ это не комментировало.

Украина
ВСУ
Сумская область
наемники
иностранные наемники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уровень воды в Чите резко вырос
ЦСКА принял разочарованного игрой в НХЛ российского хоккеиста
Гладков рассказал, вернутся ли уехавшие жители Белгородской области
Россия отказалась продлевать с ООН одно соглашение
Мощнейший налет на Белгород, удар по Крыму: как ВСУ атакуют РФ 12 июля
Лавров пошутил, что они с Ким Чен Ыном за год так и не бросили курить
Колумбийских наемников бросили одних обороняться под Сумами
Степашин назвал одну из главнейших ошибок руководства СССР
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: ждать ли духоту и грозовые ливни
Готовим домашние «роллы» с креветками и крабом — вкуснее, чем в доставке!
В МИД раскрыли, какие препятствия чинят США российскому агроэкспорту
Названы звезды 90-х и 00-х, карьеру которых могут возродить зумеры
След замеченного над Киевом самолета Ан-124 неожиданно привел в Германию
«Борьба с детьми»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по «Белгород Арене»
Закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика похоронили в его день рождения
Глава отдела полиции в Ленобласти отправился в СИЗО
Случайный прохожий бросился в огонь, чтобы спасти двух детей
Кому повысят пенсии с 1 августа 2025 года, вырастут ли другие соцвыплаты
Утопающий в Волге катер попал на видео
Раскрыто содержание послания Путина для Ким Чен Ына
Дальше
Самое популярное
«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.