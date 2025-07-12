Командование Вооруженных сил Украины бросило целую бригаду из колумбийских наемников в районе Юнаковки в Сумской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, иностранцев оставили одних оборонять позиции.

Как уточнил канал, украинские военнослужащие отступили с позиции у Юнаковки, но не стали уведомлять об этом наемников. Скопления колумбийцев в составе 47-й бригады армии Украины были замечены разведчиками-операторами БПЛА юго-западнее населенного пункта.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщали, что украинские войска перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. Утверждалось, что иностранцев используют для удержания линии фронта. Это подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.

Как сообщает Telegram-канал «Украина.ру», российские FPV-дроны также впервые достигли окраин Сум. По его данным, пока дроны-камикадзе поражают цели лишь в пригородной зоне, но их радиус действия продолжает увеличиваться. МО РФ это не комментировало.