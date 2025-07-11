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11 июля 2025 в 21:02

Российские дроны впервые добрались до украинских Сум

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские FPV-дроны впервые достигли окраин Сум, что подтверждает расширение зоны применения беспилотников на этом направлении, сообщает Telegram-канал «Украина.ру». По его данным, пока дроны-камикадзе поражают цели лишь в пригородной зоне, но их радиус действия продолжает увеличиваться. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинские источники, включая издание «Страна.ua», подтверждают эту информацию, уточняя, что два российских беспилотника поразили цели на трассе в 300 метрах от городской черты. Независимый аналитический центр Deep State также признал способность российских войск наносить удары вблизи городской инфраструктуры.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы полка «Ахмат-Чечня» установили контроль над населенным пунктом Новониколаевка, расположенным в Сумской области. По его словам, солдаты ВСУ были прижаты к краю, окружены и уничтожены мощным огнем. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в российском военном ведомстве сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Зеленая Долина, расположенным в ДНР. Согласно предоставленной информации, село заняли военнослужащие группировки войск «Запад».

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