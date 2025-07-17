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17 июля 2025 в 10:30

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В тенистых местах, где капризные растения чахнут, бадан чувствует себя как дома. Этот выносливый многолетник с мясистыми листьями и нежными соцветиями — настоящая находка для занятых садоводов. Он годами растёт на одном месте, не требуя пересадки и особого внимания.

Бадан удивительно пластичен — он одинаково хорошо смотрится у водоёма, в приствольных кругах деревьев и в каменистых садах. Его блестящие листья сохраняют декоративность с ранней весны до поздней осени, а розовые соцветия-метёлки добавляют саду нежности.

Главное достоинство бадана — феноменальная неприхотливость. Он:

  • не боится морозов

  • устойчив к болезням

  • прекрасно переносит засуху

  • растёт на любых почвах

Особенно эффектно бадан выглядит в массивах — его кожистые листья создают плотный ковёр, подавляющий сорняки. А если вы посадите его рядом с хостами, папоротниками или медуницей, получится изысканная теневая композиция в природном стиле.

Это растение — идеальный выбор для тех, кто ценит красоту без хлопот. Посадите бадан — и забудьте о сложном уходе, наслаждаясь его благородной красотой из года в год!

Ранее сообщалось про многолетник, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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