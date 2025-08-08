Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бросила семена в тени и забыла! Этот алый «хулиган» цветет до поздней осени

Примула — двойное очарование вашего сада! Этот нежный первоцвет способен удивить дважды за сезон: первая волна цветения охватывает начало лета, а вторая наступает в сентябре, когда большинство растений уже готовится к покою. Небольшие, но удивительно яркие цветки примулы создают живописные пятна в тенистых уголках сада, куда редко заглядывает палящее солнце.

Примула предпочитает влажную, хорошо дренированную почву и регулярный полив, особенно в засушливые периоды. Однако застой воды для нее губителен — корни могут загнить. Идеальное место для посадки — участки с рассеянным светом под кронами деревьев или у северной стороны построек.

Размножать примулу можно тремя способами. Деление корневища — самый простой метод: взрослый куст (3–4 года) аккуратно разделяют на части с розетками листьев и высаживают на новое место. Семенное размножение требует терпения — сеянцы зацветут только на 2–3-й год. А укоренение листовых черенков позволяет сохранить сортовые особенности растения.

Особенность примулы — ее удивительная жизнестойкость. Даже после зимнего подмерзания она быстро восстанавливается, а при должном уходе будет радовать вас годами, создавая в саду атмосферу уюта и природной гармонии.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
