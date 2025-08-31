За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Трагическая гибель Джона Леннона повергла общественность в не меньший шок, чем смерть Элвиса Пресли, который был когда-то кумиром невероятного битла. Самым ужасным для поклонников Леннона было то, что рок-музыкант погиб совершенно нелепо от рук своего почитателя. Сегодня вспомним наиболее значимые моменты биографии солиста группы The Beatles и узнаем, за что именно его убил Марк Чепмен.

Детство и семья Джона Леннона

Будущий рок-музыкант появился на свет в Ливерпуле в 1940 году. При рождении родители назвали единственного сына Джоном Уинстоном — первое имя было дано в память о дедушке, а второе — в честь председателя британского кабинета министров Черчилля. В 1942 году отец с матерью развелись. Несмотря на войну, мать решила вновь заняться личным счастьем и вскоре вышла замуж. После рождения еще двоих детей она поняла, что не справляется, и отправила старшего сына жить к своей сестре и ее мужу — Мими и Джорджу Смитам.

Тетушка была строгой женщиной, своих детей у нее не было, зато имелись четкие представления о том, как их надо воспитывать. Она неодобрительно отнеслась к увлечению Джона гитарой, считая, что никакой пользы от владения музыкальным инструментом не будет. К счастью, она не запретила мальчику заниматься музыкой, но регулярно напоминала ему о том, что он тратит время зря. Зато у ребенка сложились прекрасные отношения с дядей. До самой смерти Джорджа, в 1955 году, Леннон считал его своим истинным отцом — у них были дружеские и доверительные отношения.

Учеба была не интересна и занимала не большое место в жизни Леннона, зато мальчик активно выражал себя в творчестве — пел в хоре, посещал художественный кружок, а потом и попробовал свои силы в качестве редактора школьного журнала.

Биография Джона Леннона Фото: PeterTimm/face to face/Global Look Press

Как возникли The Beatles

В первой половине 1950-х годов мир узнал, что такое рок-н-ролл. Разумеется, первыми на модное веяние отреагировали подростки, и вскоре в школах стали появляться музыкальные группы, играющие продвинутую музыку. Джон Леннон в своей школе одним из первых организовал коллектив, который получил наименование The Quarrymen. Примерно через год к Леннону на прослушивание попал музыкант из другой школы — юный гитарист Пол Маккартни. Несмотря на то что мальчик был младше остальных участников коллектива, Джон высоко оценил его способности и принял в состав группы. А Пол вскоре познакомил коллектив со своим приятелем Джорджем Харрисоном.

Знаний, полученных в школе, Джону Леннону не хватило, чтобы сдать выпускные экзамены, из-за чего он не имел возможности поступить в университет. Однако на юношу обратили внимание педагоги художественного колледжа и приняли его на обучение. Несмотря на предоставленную ему уникальную возможность получить диплом, к живописи Джона тянуло куда меньше, чем к музыке. Все больше времени молодой музыкант проводил с друзьями Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Стюартом Сатклиффом — бас-гитаристом, которого также приняли в группу. Молодые люди вскоре поменяли наименование коллектива на Silver Beetles, которое потом превратилось в культовое The Beatles. Кроме звучного названия группа обзавелась еще одним участником — Ринго Старром.

Музыканты пробовали свои силы в создания кавер-версий популярных музыкальных композиций, а затем начали писать собственные произведения. К тому времени группа уже превратилась в четверку. Первые их выступления проходили в Ливерпуле, позже молодым людям удалось организовать концерты в молодежных клубах в Гамбурге.

В тот период ребята одевались в стиле Элвиса Пресли, который был в числе их музыкальных кумиров. Так продолжалось до 1961 года, когда юноши заключили контракт с новым менеджером Брайаном Эпстайном, создавшим имидж тех битлов, которых узнал весь мир. Строгие костюмы, скромные прически, сдержанное (по сравнению с другими исполнителями) поведение на сцене стали их визитной карточкой.

Джон Леннон, семья Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Битломанию принес в чопорную Британию релиз сингла Love Me Do. Вскоре молодые люди стали самыми известными музыкантами в Европе и в Штатах. Они собирали тысячные залы и многотысячные стадионы, фанатки на концертах устраивали истерики, падали в обморок, и их выносили из толпы на руках. Гастрольный график был настолько плотным, что молодые люди приезжали домой буквально, только чтобы поменять чемоданы. Параллельно музыканты продолжали писать свои песни и работать над новыми альбомами.

Сольная карьера Леннона

С 1967 году битлы прекратили гастролировать и вплотную занялись записью собственных песен. Такая жизнь пришлась не по вкусу лидеру группы, и вскоре Леннон стал все больше времени уделять самостоятельному написанию композиций, отказавшись от сотрудничества с Маккартни. Несмотря на то что The Beatles по-прежнему находились на волне успеха, в группе наступил кризис. В это же время под влиянием моды стал меняться внешний вид битлов — исчезли аккуратные прически и костюмы, уступив место длинным шевелюрам и бакенбардам, а Леннон дополнил свой имидж культовыми круглыми очками. Коллектив записал еще несколько альбомов, но в 1970 году группа распалась.

Всего за годы существования The Beatles музыканты записали 13 альбомов:

Please Please Me, 1963 год. With The Beatles, 1963 год. A Hard Day’s Night, 1964 год. Beatles for Sale, 1964 год. Help!, 1965 год. Rubber Soul, 1965 год. Revolver, 1966 год. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967 год. Magical Mystery Tour, 1967 год. The Beatles, 1968 год. (Известен также как White Album). Yellow Submarine, 1969 год. Abbey Road, 1969 год. Let It Be, 1970 год.

Дебютный альбом Леннона после распада группы был озаглавлен Unfinished Music No. 1:Two Virgins. Несмотря на то что проект считался сольным, рок-певец работал над ним совместно с Йоко Оно. Песен на диске не было — лишь записи различных звуков. Точно такое же содержание было у двух следующих дисков. Лишь четвертый по счету альбом, John Lennon/Plastic Ono Band 1970-го года, содержал песни.

Жизнь Джона Леннона Фото: imago stock&people/Global Look Press

В сольную дискографию Джона Леннона, как правило, включают только те пластинки, над которыми он работал один:

John Lennon/Plastic Ono Band», 1970 год.

Imagine, 1971 год.

Mind Games, 1973 год.

Walls and Bridges, 1974 год.

Rock ’n’ Roll, 1975 год.

Еще пять дисков он записал совместно с Йоко Оно.

Публичная личная жизнь Джона Леннона

Личная жизнь Джона Леннона была тайной для его поклонников лишь до романа с Йоко Оно. С первой женой певец познакомился во время обучения в колледже. Синтия Пауэлл стала его женой в тот момент, когда битлы набирали популярность, и менеджер коллектива обратился к молодым супругам с просьбой скрыть факт женитьбы, чтобы не отпугнуть поклонниц группы. Весной 1963 года у Леннонов родился сын — Джулиан. Вся семейная жизнь Синтии и Джона состояла из редких встреч между гастролями певца. В 1967 году Синтия приняла решение уйти от звездного мужа, забрав с собой ребенка.

К этому времени музыкант уже был в отношениях с художницей Йоко Оно. Однако для публики их роман начался лишь после официального развода певца с Синтией. Некоторые исследователи биографии Леннона считают, что союз с японской авангардисткой был лишь грамотным пиар-ходом. Причем выиграла от этого необычного брака только Оно, которой было не пробиться к такому уровню известности самостоятельно.

Певец женился на художнице в 1969 году. Спустя шесть лет они стали родителями — сына назвали Шон. Джону Леннону на тот момент было 35 лет, и семейная жизнь для него неожиданного вышла на первый план. Певец оставил творчество и посвятил себя жене и сыну на целых пять лет. К творческой карьере Леннон вернулся лишь незадолго до смерти.

Обстоятельства и причины смерти Джона Леннона

Обстоятельства гибели музыканта прекрасно описаны одной фразой в фильме «Форрест Гамп», где главный герой говорит, что «этого милого парня из Англии» застрелили «безо всякой причины».

В 1980 году Леннон после пяти лет перерыва выпустил вместе с Оно новый альбом — Double Fantasy. Разумеется, такое событие заинтересовало СМИ, и певца пригласили принять участие в пресс-конференции на музыкальной студии в Нью-Йорке. После встречи Леннона обступили фанаты, которым он раздавал автографы. В этой толпе стоял и Марк Чепмен.

Убийца Леннона Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Как стало известно позже, фанат проводил Леннона и Оно до их дома, а затем, спрятавшись в арке, выстрелил в певца пять раз. Скорая приехала через несколько минут, но четыре пули, попавшие в Джона, стали причиной обширного кровотечения. Жизнь певца оборвалась.

Чепмен остался на месте преступления и при задержании недоумевал, почему полицейские ведут себя с ним так грубо. В ходе допросов следователям удалось выяснить, почему он убил своего кумира. Биографы приводят два варианта ответа убийцы. Согласно первой версии, Чепмен хотел прославиться на весь мир — чтобы его имя ставили в один ряд с именем его кумира Джона Леннона. Согласно другой версии, Чепмен заявил, что певец стал жить неправильно и поэтому его пришлось убить.

Где сейчас убийца Джона Леннона

Марк Чепмен жив до сих пор. Его признали виновным и осудили на пожизненное заключение с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении не раньше чем через 20 лет. И он не преминул это сделать. Безуспешно. За последние 20 лет Чепмен подавал прошение 12 раз. И ему было отказано.

Наследие Леннона

К великому певцу, изменившему ход музыкальной истории, нельзя прийти на могилу. Вдова Леннона кремировала тело Джона и развеяла его прах в Центральном парке Нью-Йорка. Но до сих пор по всему миру создаются памятники композитору и поэту, у подножия которых лежат свежие цветы.

Нам в наследие остались альбомы, фильмы и книги, созданные Джоном Ленноном. Оба его сына — Джулиан Леннон и Шон Леннон — пошли по стопам отца и стали известными музыкантами.