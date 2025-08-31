За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Трагическая гибель Джона Леннона повергла общественность в не меньший шок, чем смерть Элвиса Пресли, который был когда-то кумиром невероятного битла. Самым ужасным для поклонников Леннона было то, что рок-музыкант погиб совершенно нелепо от рук своего почитателя. Сегодня вспомним наиболее значимые моменты биографии солиста группы The Beatles и узнаем, за что именно его убил Марк Чепмен.
Детство и семья Джона Леннона
Будущий рок-музыкант появился на свет в Ливерпуле в 1940 году. При рождении родители назвали единственного сына Джоном Уинстоном — первое имя было дано в память о дедушке, а второе — в честь председателя британского кабинета министров Черчилля. В 1942 году отец с матерью развелись. Несмотря на войну, мать решила вновь заняться личным счастьем и вскоре вышла замуж. После рождения еще двоих детей она поняла, что не справляется, и отправила старшего сына жить к своей сестре и ее мужу — Мими и Джорджу Смитам.
Тетушка была строгой женщиной, своих детей у нее не было, зато имелись четкие представления о том, как их надо воспитывать. Она неодобрительно отнеслась к увлечению Джона гитарой, считая, что никакой пользы от владения музыкальным инструментом не будет. К счастью, она не запретила мальчику заниматься музыкой, но регулярно напоминала ему о том, что он тратит время зря. Зато у ребенка сложились прекрасные отношения с дядей. До самой смерти Джорджа, в 1955 году, Леннон считал его своим истинным отцом — у них были дружеские и доверительные отношения.
Учеба была не интересна и занимала не большое место в жизни Леннона, зато мальчик активно выражал себя в творчестве — пел в хоре, посещал художественный кружок, а потом и попробовал свои силы в качестве редактора школьного журнала.
Как возникли The Beatles
В первой половине 1950-х годов мир узнал, что такое рок-н-ролл. Разумеется, первыми на модное веяние отреагировали подростки, и вскоре в школах стали появляться музыкальные группы, играющие продвинутую музыку. Джон Леннон в своей школе одним из первых организовал коллектив, который получил наименование The Quarrymen. Примерно через год к Леннону на прослушивание попал музыкант из другой школы — юный гитарист Пол Маккартни. Несмотря на то что мальчик был младше остальных участников коллектива, Джон высоко оценил его способности и принял в состав группы. А Пол вскоре познакомил коллектив со своим приятелем Джорджем Харрисоном.
Знаний, полученных в школе, Джону Леннону не хватило, чтобы сдать выпускные экзамены, из-за чего он не имел возможности поступить в университет. Однако на юношу обратили внимание педагоги художественного колледжа и приняли его на обучение. Несмотря на предоставленную ему уникальную возможность получить диплом, к живописи Джона тянуло куда меньше, чем к музыке. Все больше времени молодой музыкант проводил с друзьями Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Стюартом Сатклиффом — бас-гитаристом, которого также приняли в группу. Молодые люди вскоре поменяли наименование коллектива на Silver Beetles, которое потом превратилось в культовое The Beatles. Кроме звучного названия группа обзавелась еще одним участником — Ринго Старром.
Музыканты пробовали свои силы в создания кавер-версий популярных музыкальных композиций, а затем начали писать собственные произведения. К тому времени группа уже превратилась в четверку. Первые их выступления проходили в Ливерпуле, позже молодым людям удалось организовать концерты в молодежных клубах в Гамбурге.
В тот период ребята одевались в стиле Элвиса Пресли, который был в числе их музыкальных кумиров. Так продолжалось до 1961 года, когда юноши заключили контракт с новым менеджером Брайаном Эпстайном, создавшим имидж тех битлов, которых узнал весь мир. Строгие костюмы, скромные прически, сдержанное (по сравнению с другими исполнителями) поведение на сцене стали их визитной карточкой.
Битломанию принес в чопорную Британию релиз сингла Love Me Do. Вскоре молодые люди стали самыми известными музыкантами в Европе и в Штатах. Они собирали тысячные залы и многотысячные стадионы, фанатки на концертах устраивали истерики, падали в обморок, и их выносили из толпы на руках. Гастрольный график был настолько плотным, что молодые люди приезжали домой буквально, только чтобы поменять чемоданы. Параллельно музыканты продолжали писать свои песни и работать над новыми альбомами.
Сольная карьера Леннона
С 1967 году битлы прекратили гастролировать и вплотную занялись записью собственных песен. Такая жизнь пришлась не по вкусу лидеру группы, и вскоре Леннон стал все больше времени уделять самостоятельному написанию композиций, отказавшись от сотрудничества с Маккартни. Несмотря на то что The Beatles по-прежнему находились на волне успеха, в группе наступил кризис. В это же время под влиянием моды стал меняться внешний вид битлов — исчезли аккуратные прически и костюмы, уступив место длинным шевелюрам и бакенбардам, а Леннон дополнил свой имидж культовыми круглыми очками. Коллектив записал еще несколько альбомов, но в 1970 году группа распалась.
Всего за годы существования The Beatles музыканты записали 13 альбомов:
- Please Please Me, 1963 год.
- With The Beatles, 1963 год.
- A Hard Day’s Night, 1964 год.
- Beatles for Sale, 1964 год.
- Help!, 1965 год.
- Rubber Soul, 1965 год.
- Revolver, 1966 год.
- Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967 год.
- Magical Mystery Tour, 1967 год.
- The Beatles, 1968 год. (Известен также как White Album).
- Yellow Submarine, 1969 год.
- Abbey Road, 1969 год.
- Let It Be, 1970 год.
Дебютный альбом Леннона после распада группы был озаглавлен Unfinished Music No. 1:Two Virgins. Несмотря на то что проект считался сольным, рок-певец работал над ним совместно с Йоко Оно. Песен на диске не было — лишь записи различных звуков. Точно такое же содержание было у двух следующих дисков. Лишь четвертый по счету альбом, John Lennon/Plastic Ono Band 1970-го года, содержал песни.
В сольную дискографию Джона Леннона, как правило, включают только те пластинки, над которыми он работал один:
- John Lennon/Plastic Ono Band», 1970 год.
- Imagine, 1971 год.
- Mind Games, 1973 год.
- Walls and Bridges, 1974 год.
- Rock ’n’ Roll, 1975 год.
Еще пять дисков он записал совместно с Йоко Оно.
Публичная личная жизнь Джона Леннона
Личная жизнь Джона Леннона была тайной для его поклонников лишь до романа с Йоко Оно. С первой женой певец познакомился во время обучения в колледже. Синтия Пауэлл стала его женой в тот момент, когда битлы набирали популярность, и менеджер коллектива обратился к молодым супругам с просьбой скрыть факт женитьбы, чтобы не отпугнуть поклонниц группы. Весной 1963 года у Леннонов родился сын — Джулиан. Вся семейная жизнь Синтии и Джона состояла из редких встреч между гастролями певца. В 1967 году Синтия приняла решение уйти от звездного мужа, забрав с собой ребенка.
К этому времени музыкант уже был в отношениях с художницей Йоко Оно. Однако для публики их роман начался лишь после официального развода певца с Синтией. Некоторые исследователи биографии Леннона считают, что союз с японской авангардисткой был лишь грамотным пиар-ходом. Причем выиграла от этого необычного брака только Оно, которой было не пробиться к такому уровню известности самостоятельно.
Певец женился на художнице в 1969 году. Спустя шесть лет они стали родителями — сына назвали Шон. Джону Леннону на тот момент было 35 лет, и семейная жизнь для него неожиданного вышла на первый план. Певец оставил творчество и посвятил себя жене и сыну на целых пять лет. К творческой карьере Леннон вернулся лишь незадолго до смерти.
Обстоятельства и причины смерти Джона Леннона
Обстоятельства гибели музыканта прекрасно описаны одной фразой в фильме «Форрест Гамп», где главный герой говорит, что «этого милого парня из Англии» застрелили «безо всякой причины».
В 1980 году Леннон после пяти лет перерыва выпустил вместе с Оно новый альбом — Double Fantasy. Разумеется, такое событие заинтересовало СМИ, и певца пригласили принять участие в пресс-конференции на музыкальной студии в Нью-Йорке. После встречи Леннона обступили фанаты, которым он раздавал автографы. В этой толпе стоял и Марк Чепмен.
Как стало известно позже, фанат проводил Леннона и Оно до их дома, а затем, спрятавшись в арке, выстрелил в певца пять раз. Скорая приехала через несколько минут, но четыре пули, попавшие в Джона, стали причиной обширного кровотечения. Жизнь певца оборвалась.
Чепмен остался на месте преступления и при задержании недоумевал, почему полицейские ведут себя с ним так грубо. В ходе допросов следователям удалось выяснить, почему он убил своего кумира. Биографы приводят два варианта ответа убийцы. Согласно первой версии, Чепмен хотел прославиться на весь мир — чтобы его имя ставили в один ряд с именем его кумира Джона Леннона. Согласно другой версии, Чепмен заявил, что певец стал жить неправильно и поэтому его пришлось убить.
Где сейчас убийца Джона Леннона
Марк Чепмен жив до сих пор. Его признали виновным и осудили на пожизненное заключение с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении не раньше чем через 20 лет. И он не преминул это сделать. Безуспешно. За последние 20 лет Чепмен подавал прошение 12 раз. И ему было отказано.
Наследие Леннона
К великому певцу, изменившему ход музыкальной истории, нельзя прийти на могилу. Вдова Леннона кремировала тело Джона и развеяла его прах в Центральном парке Нью-Йорка. Но до сих пор по всему миру создаются памятники композитору и поэту, у подножия которых лежат свежие цветы.
Нам в наследие остались альбомы, фильмы и книги, созданные Джоном Ленноном. Оба его сына — Джулиан Леннон и Шон Леннон — пошли по стопам отца и стали известными музыкантами.