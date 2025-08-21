Пол Маккартни подготовил сюрприз для поклонников группы The Beatles

Осенью 2025 года в свет выйдет новый сборник Anthology 4 группы The Beatles, рассказал Пол Маккартни в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В него войдут демозаписи и ранее не издававшиеся треки ливерпульской четверки.

История The Beatles их собственными словами. Anthology 2025 — музыка, книга и сериал на Disney+ (сервис потокового вещания. — NEWS.ru) выйдут этой осенью, — сообщил музыкант поклонникам.

Последний сборник выйдет спустя почти 30 лет после релиза первых трех частей Anthology. Он будет состоять из 36 композиций, 13 из них ранее не издавались на CD. Кроме того, скоро появится расширенный вариант документального сериала «Антология The Beatles». Его премьера состоялась в 1995 году.

Ранее Пол Маккартни стал первым музыкантом в Великобритании, чье состояние превысило 1 млрд фунтов стерлингов. Вместе с женой Нэнси он занял 165-ю позицию в рейтинге богатейших жителей страны. В прошлом году его капитал оценивался в 50 млн фунтов, однако доходы от авторских прав, турне Got Back и успех кавера Бейонсе на песню Blackbird позволили увеличить сумму до миллиарда. При этом The Beatles спустя полвека после распада остаются самой продаваемой группой в истории.