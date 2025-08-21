Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 20:47

Пол Маккартни подготовил сюрприз для поклонников группы The Beatles

Пол Маккартни заявил, что новый сборник The Beatles выйдет этой осенью

Пол Маккартни Пол Маккартни Фото: IMAGO/Reinaldo Reginato/Global Look Press

Осенью 2025 года в свет выйдет новый сборник Anthology 4 группы The Beatles, рассказал Пол Маккартни в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В него войдут демозаписи и ранее не издававшиеся треки ливерпульской четверки.

История The Beatles их собственными словами. Anthology 2025 — музыка, книга и сериал на Disney+ (сервис потокового вещания. — NEWS.ru) выйдут этой осенью, — сообщил музыкант поклонникам.

Последний сборник выйдет спустя почти 30 лет после релиза первых трех частей Anthology. Он будет состоять из 36 композиций, 13 из них ранее не издавались на CD. Кроме того, скоро появится расширенный вариант документального сериала «Антология The Beatles». Его премьера состоялась в 1995 году.

Ранее Пол Маккартни стал первым музыкантом в Великобритании, чье состояние превысило 1 млрд фунтов стерлингов. Вместе с женой Нэнси он занял 165-ю позицию в рейтинге богатейших жителей страны. В прошлом году его капитал оценивался в 50 млн фунтов, однако доходы от авторских прав, турне Got Back и успех кавера Бейонсе на песню Blackbird позволили увеличить сумму до миллиарда. При этом The Beatles спустя полвека после распада остаются самой продаваемой группой в истории.

The Beatles
Пол Маккартни
альбомы
Джон Леннон
группы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоне СВО ликвидировали высокопоставленного украинского подполковника
«Интрига»: депутат Колесников о месте встречи Путина и Зеленского
Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт
Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Площадь пожара в Крыму заняла семь тысяч гектаров
СМИ сообщили о чистках в ЦРУ из-за доклада о России
Киркоров рухнул на сцене «Новой волны»
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево
Офис Зеленского старается отговорить Залужного от участия в выборах
Пауки-осы пугают москвичей: так ли они опасны, как выглядят. Главные факты
Вучич анонсировал встречу с Путиным
Названа первая противница теннисистки Андреевой на US Open
Хуситы ударили по двум судам из-за одной необычной причины
Названа причина, по которой Трамп решил на время отстраниться от Украины
Пол Маккартни подготовил сюрприз для поклонников группы The Beatles
Популярный российский блогер похвастался визой в США
Охотничья собака разодрала лицо трехлетнему ребенку
Дочь забеременела от отца-насильника
«Ручные собачки»: в Госдуме дали резкую оценку европейским элитам
Нетаньяху прибыл в Газу, чтобы утвердить план по разгрому ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.