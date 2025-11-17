Маккартни выпустил необычный трек в знак протеста против ИИ-музыки Маккартни добавил трек без музыки и слов к уже вышедшему альбому

Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни присоединился к протесту музыкальной индустрии против использования искусственного интеллекта и добавил новый трек к немому альбому Is This What We Want? , сообщает The Guardian. Он был выпущен в феврале при участии множества звезд, включая Кейт Буш, группу The Clash и композитора Ханса Циммера.

Целью альбома, состоящего из немых записей, является протест против позиции британского правительства. Лондон предложил внести поправки, которые позволили бы разработчикам ИИ-продуктов, таким как Open AI, Google и xAI Илона Маска, использовать художественные и музыкальные произведения для обучения своих моделей без получения лицензии от правообладателей.

Первая за пять лет запись 83-летнего Маккартни, которая длится 2 минуты 45 секунд, состоит в основном из шипения пленки и прерывистого стука, что символизирует угрозу творчеству. Музыканты выражают обеспокоенность, что планы властей могут обернуться новой «сделкой», которая разрушит карьеру молодых композиторов и писателей.

Ранее песня Walk My Walk виртуальной группы Breaking Rust заняла первое место в чарте Billboard в категории кантри-музыки. Это первая песня, созданная с помощью искусственного интеллекта, которая достигла такой высокой позиции в США.