Легендарному барабанщику The Beatles Ринго Старру — 85: биография артиста

В понедельник, 7 июля, легендарный барабанщик The Beatles Ринго Старр отмечает 85-летний юбилей. Что известно о жизни артиста, как ему удалось справиться с алкогольной и наркотической зависимостями, чем он занимается сейчас?

Как развивалась карьера Ринго Старра

Ринго Старр (настоящее имя — Ричард Старки) родился 7 июля 1940 года.

Он был единственным сыном Ричарда и Элси Старки. Когда ему было четыре года, семья переехала, и вскоре родители расстались. Отец ушел, и Элси работала уборщицей и барменшей, чтобы прокормить сына.

В 1957 году Старр получил первую ударную установку и начал играть в стиле скиффл. Позже он присоединился к Rory Storm and the Hurricanes, где придумал псевдоним из-за колец на пальцах.

Ринго Старр стал знаменитым в начале 1960-х, присоединившись к легендарной рок-группе The Beatles. Помимо роли барабанщика, он также пел и иногда писал песни для группы. Среди исполненных им известных композиций — With a Little Help from My Friends и Octopus's Garden.

В отличие от предыдущих барабанщиков, которые оставались в тени, Старр стал равноправным членом легендарной четверки. Хотя он не писал таких же песен, как его коллеги, он включал в каждый альбом одну исполненную им композицию и был доволен аранжировкой. Его неповторимый стиль игры на барабанах стал важной частью того, что сделало The Beatles культовой группой.

После распада The Beatles Старр начал сольную карьеру. Помимо звукозаписи, Старр процветал в качестве актера и режиссера.

В настоящее время он является самым богатым барабанщиком в мире, его состояние оценивается в $300 млн.

Что известно о личной жизни Ринго Старра

Старр был женат дважды. В браке с Морин Кокс с 1965 по 1975 год у пары было трое детей: Зак, Джейсон и Ли. Зак пошел по стопам своего отца и сам стал опытным барабанщиком, играя с такими группами, как The Who и Oasis. Кокс умерла от лейкемии в 1994 году.

Он женился во второй раз на Барбаре Бах в 1981 году. Вместе они боролись с алкоголизмом и прошли курс реабилитации, добившись успешных результатов. Пара до сих пор вместе.

После «битломании» артист начал стремительно катиться по наклонной и саморазрушаться, употребляя алкоголь и наркотики.

«Я был пьян. Я не заметил. Некоторые из тех лет безвозвратно ушли. <…> У меня есть фотографии, на которых я играю по всему миру, но я совершенно ничего об этом не помню», — признавался Старр.

Интересные факты о Ринго Старре

Ринго был первым экс-битлом, который посетил Россию. Уже после распада СССР, в августе 1998 года, он дал два концерта, один в Москве, другой в Санкт-Петербурге. Билеты на выступление Старра стоили огромных по тем временам денег — $200, тогда произошел солд-аут.

В 1968 году «битлы» отправились в Индию, где практиковали трансцендентную медитацию и особый режим питания. На тот момент Джордж Харрисон, Джон Леннон и Пол Маккартни уже были веганами. Однако Старр не выдержал и вернулся домой первым, в основном из-за еды. Спустя годы он тоже отказался от мяса ради здоровья.

В 2015-м Ринго был введен в Зал славы рок-н-ролла (The Beatles была введена в него как группа в 1988 году). Но теперь Ринго был наконец-то избран самостоятельно.

Ринго покинул группу в августе 1968 года после разочарования во время работы над «Белым альбомом». Он отправился на Сардинию, где написал Octopus' Garden. По возвращении в коллектив его барабаны были украшены цветами, положенными Джорджем.

