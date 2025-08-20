Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 11:53

Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам

Адвокат Кузнецов: изымать не освоенные земельные участки будут без компенсации

Изымать не освоенные земельные участки по критериям, которые начнут действовать с 1 сентября, будут без компенсации для собственников, рассказал Общественной службой новостей адвокат, эксперт в сфере земельно-имущественных отношений Денис Кузнецов. При этом он заметил, что земли вряд ли будут изымать повсеместно.

Я надеюсь, что изъятие все-таки будет очень крайней мерой, когда собственника либо не могут найти, либо он наотрез отказывается реагировать на уведомления, — заявил адвокат.

Ранее юрист Давид Абрамс заявил, что финансовые нарушения, в том числе неуплата членских взносов в товарищество, коммунальных счетов или штрафов, грозят изъятием дачного участка. По его словам, принудительные меры принимают, как правило, при систематической и существенной задолженности.

