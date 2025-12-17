Политика администрации прошлого президента США Джо Байдена привела к конфликту на Украине, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. По его мнению, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп мог бы и не допустить такого развития событий, передает пресс-служба Кремля.

Вот президент Трамп говорит, что если бы он был тогда президентом, ничего бы подобного не было. Возможно, что и так. Потому что прошлая администрация сознательно привела дело к вооруженному конфликту, — отметил Путин.

Ранее глава государства отмечал, что Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине после того, как стало ясно, что Запад и Киев ее обманывают. Он напомнил, что Москва много лет пыталась уладить кризис на Украине при помощи дипломатических средств. Для этого, в частности, были разработаны Минские соглашения, указал он.

До этого Путин подтвердил, что цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. По его словам, Россия хотела бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, однако такая тактика, скорее всего, не устраивает Украину и ее кураторов.