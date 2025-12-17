Новый год-2026
17 декабря 2025 в 16:20

Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа

Пушков: РФ и США могут сохранить хорошие отношения при республиканцах у власти

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия и США смогут поддерживать хорошие отношения, если у власти в Белом доме после Дональда Трампа останутся республиканцы, придерживающиеся его точки зрения на внешнюю политику страны, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей пресс-конференции. Он считает, что американские элиты начали понимать, что глобальная гегемония не соответствует интересам США.

В Соединенных Штатах сейчас вызревает такая точка зрения, что США не должны, как прежде, добиваться глобальной гегемонии, — сказал Пушков.

Ранее Пушков заявил, что власти Великобритании выступают за кражу российских активов, поскольку не несут абсолютно никакой ответственности за это решение. Он отметил, что основные средства, а именно $180–200 млрд, заморожены в депозитарии Euroclear в Брюсселе, а не в Лондоне.

До этого глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ, что Польша вряд ли перестанет быть союзником Украины. При этом, по его словам, Варшава может обозначить Киеву определенные условия поддержки.

