17 декабря 2025 в 16:09

Педиатр предупредил об опасности употребления крови

Педиатр Бережанский: употребление крови приводит к раздражению желудка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Употребление крови для повышения гемоглобина может привести к раздражению желудка и воспалениям, рассказал 360.ru доктор медицинских наук и педиатр Одинцовской областной больницы Павел Бережанский. Он отметил, что таким образом в организм могут попасть бактерии.

Кровь — питательная среда даже для условно-патогенной флоры, которая живет у нас в носоглотке, поэтому она быстро может начать размножаться, а при всасывании токсических веществ происходит поражение печени и почек, что нарушает обмен веществ, — рассказал Бережанский.

Врач также назвал идею пить кровь для повышения уровня гемоглобина бесполезной. По его словам, вещество разрушат слюна и желудочный сок.

Ранее сообщалось, что подросток из Москвы выпил собственную кровь, чтобы поднять уровень гемоглобина, и оказался в реанимации. Восстановить здоровье 17-летний парень решил, увидев сомнительный лайфхак из TikTok.

