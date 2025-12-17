Новый год-2026
17 декабря 2025 в 13:53

Раскрыто, можно ли отравиться собственной кровью

Терапевт Сысоева: собственной кровью можно отравиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употреблять в пищу или пить свою кровь категорически нельзя, рассказала NEWS.ru исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, это может спровоцировать серьезные воспалительные процессы в организме.

Пить собственную кровь опасно, независимо от ее источника и количества. Попадая вовнутрь, кровь начинает расщепляться, образовываются токсичные продукты распада белка и так далее. Все это может привести к раздражению слизистой, рвоте с примесью крови, интоксикации, нарушению работы печени, развитию воспалительной реакции, — напомнила эксперт.

По ее словам, кому-то может быть достаточно одного миллилитра крови, чтобы отравиться, другому же — 10 миллилитров.

А при самостоятельном заборе крови из организма можно занести инфекцию в организм, бактерии и кровоток или повредить сосуды, — пояснила доктор.

Ранее сообщалось, что в Москве 17-летний парень выпил собственной крови, чтобы поднять уровень гемоглобина, и оказался в реанимации. Поправить здоровье таким образом подросток решил, увидев сомнительный совет в социальной сети.

Врачи диагностировали у него острое отправление, высокую температуру. К тому же школьника сильно рвало кровью. Его спасли, но настояли на консультации психиатра.

кровь
врачи
здоровье
отравления
Степанида Королева
С. Королева
