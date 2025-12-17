Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 16:13

Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство

Военэксперт Дандыкин: в 1990-х у армии не было денег запустить танк Т-95 в серию

Фото: Стрингер/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Революционный для танкостроения советско-российский проект Т-95 не был запущен в серию из-за финансовых проблем в 1990-х годах, сказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, эта же причина сорвала воплощение многих технических разработок позднего СССР.

Т-95 в свое время, по-моему, под названием «Черный орел» в серию не пошел, потому что в 1990-е годы были тяжелые времена. Армия выживала, и у нас было много различных образцов техники еще позднесоветского периода, которые тоже не смогли запустить в серию. А в отношении Т-95 затем посчитали, что «Армата» должна получиться более дешевой и, вероятно, более эффективной, — сказал Дандыкин.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что армии стран НАТО находятся в плачевном состоянии, а сам Альянс переоценивает собственную мощь. В частности, по словам Никсона, немецкие солдаты вынуждены использовать на учениях метлы вместо штатного оружия.

Кроме того, военные из ФРГ использовали на учениях обычные фургоны Mercedes вместо бронетранспортеров. Помимо всего прочего, согласно отчету бундестага за 2024 год, лишь 42 из 109 немецких истребителей Eurofighter Typhoon были готовы к использованию, а из 406 танков на ходу оказались только 280.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

СССР
ВС РФ
танки
бронетехника
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Моральное табу на нацизм»: Пушков о Нюрнбергском трибунале
Россия выразила готовность помочь Ирану в решении вопроса ядерного досье
Психоаналитик поделилась способом обрести новогоднее настроение
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.