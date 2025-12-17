Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство Военэксперт Дандыкин: в 1990-х у армии не было денег запустить танк Т-95 в серию

Революционный для танкостроения советско-российский проект Т-95 не был запущен в серию из-за финансовых проблем в 1990-х годах, сказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, эта же причина сорвала воплощение многих технических разработок позднего СССР.

Т-95 в свое время, по-моему, под названием «Черный орел» в серию не пошел, потому что в 1990-е годы были тяжелые времена. Армия выживала, и у нас было много различных образцов техники еще позднесоветского периода, которые тоже не смогли запустить в серию. А в отношении Т-95 затем посчитали, что «Армата» должна получиться более дешевой и, вероятно, более эффективной, — сказал Дандыкин.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что армии стран НАТО находятся в плачевном состоянии, а сам Альянс переоценивает собственную мощь. В частности, по словам Никсона, немецкие солдаты вынуждены использовать на учениях метлы вместо штатного оружия.

Кроме того, военные из ФРГ использовали на учениях обычные фургоны Mercedes вместо бронетранспортеров. Помимо всего прочего, согласно отчету бундестага за 2024 год, лишь 42 из 109 немецких истребителей Eurofighter Typhoon были готовы к использованию, а из 406 танков на ходу оказались только 280.