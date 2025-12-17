Новый год-2026
17 декабря 2025 в 16:12

Мишустин назвал число россиян, которые защитились от кибермошенников

Мишустин: сервис по защите от кибермошенников использовали более 3 млн россиян

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сервисом «Госуслуг» по защите от кибермошенников воспользовались уже более 3 млн россиян, сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с цифровым мошенничеством. Как пояснил премьер-министр, специальный раздел на портале позволяет пользователям подать заявку на восстановление доступа к учетной записи, если ею попытались завладеть злоумышленники.

На портале «Госуслуги» есть отдельный сервис «Защита от мошенников в Сети». Им воспользовались более 3 млн человек, в том числе для подачи заявки на восстановление доступа к «Госуслугам», если кто-то пытался завладеть учетной записью человека или уже это сделал, а также чтобы узнать, что нужно предпринять в подобных ситуациях, — отметил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что правительство России разработало второй комплексный пакет мер для защиты граждан от кибермошенников, заявил. По его словам, среди ключевых предложений — запрет международных звонков без согласия абонента и введение специальных детских сим-карт.

