В России может появиться специальный мессенджер для детей

В России может появиться специальный мессенджер для детей Депутат Ветров предложил специальный мессенджер для детей

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» Михаил Ветров предложил создать специальный мессенджер для детей, пишет RT. С этой инициативой он обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

Без преувеличения, мессенджеры прочно вошли в нашу жизнь и невозможно представить современную жизнь без использования этих цифровых сервисов. Учитывая обстоятельства, логичным шагом по направлению защиты цифрового суверенитета могло бы стать внедрение специального мессенджера для детей, — отметил Ветров.

По его словам, такой мессенджер можно обеспечить функциями родительского контроля и определения геопозиции. Сервис лишили были доступа к взрослому контенту и ориентировали бы на школьное взаимодействие.

Ранее сообщалось, что в российском мессенджере МAX зарегистрировали 18 млн пользователей. Большая часть новых пользователей приходится на Москву, Санкт-Петербург и Самару.