19 августа 2025 в 12:06

Названо точное количество пользователей нового мессенджера МAX

МAX сообщил о регистрации в мессенджере 18 млн пользователей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В российском мессенджере МAX зарегистрировали 18 млн пользователей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Большая часть новых пользователей приходится на Москву, Санкт-Петербург и Самару.

В МAX зарегистрировались 18 миллионов пользователей, — пояснили представители мессенджера.

Большая часть юзеров зарегистрировалась в приложении мессенджера на операционной системе Android — их доля составляет 73%. Еще 26% регистраций приходится на iOS, а на компьютерную версию — 1%.

14 июля в МАХ начали тестировать каналы, к эксперименту привлечены более 300 авторов. Среди них — популярные блогеры, издания, инфлюенсеры и ведомства. Общее количество подписчиков каналов на данный момент составляет более двух миллионов человек.

Ранее интеграцию с новым российским мессенджером завершил коммуникационный сервис «Сферум». Технологию внедряли при поддержке Минпросвещения России. Образовательное пространство будет доступно пользователям с начала нового учебного года. Отмечается, что внутри мессенджера в «Сферуме» можно установить индивидуальные настройки приватности и активировать безопасный режим.

MAX
мессенджеры
регистрации
пользователи
