Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:53

Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами

Доцент Щербаченко: аферисты сообщают о попадании сим-карт жертв в серый список

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники используют новую схему обмана с «серыми» сим-картами, чтобы получить доступ к личным данным и счетам граждан, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты, представляясь сотрудниками сотовых операторов, просят продиктовать код из СМС для решения проблемы.

Звонки гражданам поступают с незнакомых номеров, что должно вызывать у простых людей недоумение и настороженность. Злоумышленник представляется сотрудником сотового оператора. Утверждает, что номер телефона жертвы попал в список «серых» сим-карт. Мошенник запугивает жертву, сообщая, что номер будет заблокирован в ближайшее время, если не предпринять срочные действия. Мошенник просит жертву назвать код из СМС якобы для подтверждения операции. После получения кода мошенник получает доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах» или банковском счете. Жертва теряет доступ к своим услугам и финансам, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что основным инструментом преступников является психологическое давление. По его словам, настоящие сотрудники мобильных операторов никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений.

Мошенники в схеме с «серыми» сим-картами используют психологическое давление и манипуляции для получения личных данных. Важно помнить, что настоящие сотрудники сотовых операторов никогда не будут запрашивать коды доступа или личные данные по телефону. Не доверяйте звонкам от незнакомых номеров. Проверяйте информацию через официальные каналы. Не сообщайте личные данные и коды по телефону. Информируйте близких о схемах мошенничества, — резюмировал Щербаченко.

Ранее в МВД напомнили, что, когда человека вызывают на допрос, правоохранительные органы обязаны не только уведомить об этом гражданина по телефону, но и направить ему повестку. В ведомстве предупредили, что в противном случае речь может идти о мошенниках. При таком сценарии рекомендуется прекратить разговор.

мошенники
россияне
советы
аферисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.