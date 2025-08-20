Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами

Мошенники используют новую схему обмана с «серыми» сим-картами, чтобы получить доступ к личным данным и счетам граждан, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты, представляясь сотрудниками сотовых операторов, просят продиктовать код из СМС для решения проблемы.

Звонки гражданам поступают с незнакомых номеров, что должно вызывать у простых людей недоумение и настороженность. Злоумышленник представляется сотрудником сотового оператора. Утверждает, что номер телефона жертвы попал в список «серых» сим-карт. Мошенник запугивает жертву, сообщая, что номер будет заблокирован в ближайшее время, если не предпринять срочные действия. Мошенник просит жертву назвать код из СМС якобы для подтверждения операции. После получения кода мошенник получает доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах» или банковском счете. Жертва теряет доступ к своим услугам и финансам, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что основным инструментом преступников является психологическое давление. По его словам, настоящие сотрудники мобильных операторов никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений.

Мошенники в схеме с «серыми» сим-картами используют психологическое давление и манипуляции для получения личных данных. Важно помнить, что настоящие сотрудники сотовых операторов никогда не будут запрашивать коды доступа или личные данные по телефону. Не доверяйте звонкам от незнакомых номеров. Проверяйте информацию через официальные каналы. Не сообщайте личные данные и коды по телефону. Информируйте близких о схемах мошенничества, — резюмировал Щербаченко.

Ранее в МВД напомнили, что, когда человека вызывают на допрос, правоохранительные органы обязаны не только уведомить об этом гражданина по телефону, но и направить ему повестку. В ведомстве предупредили, что в противном случае речь может идти о мошенниках. При таком сценарии рекомендуется прекратить разговор.