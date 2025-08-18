Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 08:50

Россиянам объяснили, как отличить реальный вызов на допрос от фейка

МВД: для вызова граждан на допрос нужно направить им повестку

Когда человека вызывают на допрос, правоохранительные органы обязаны не только уведомить об этом гражданина по телефону, но и направить ему повестку, напомнили в Министерстве внутренних дел России. В ведомстве предупредили, что в противном случае речь может идти о мошенниках. При таком сценарии рекомендуется прекратить разговор, передает РИА Новости.

Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор, — говорится в публикации.

Кроме того, чтобы «вызвать» гражданина на допрос, телефонные мошенники нередко выдают себя за сотрудников полиции. Они даже могут указать адрес отделения. В МВД напомнили, что узнать, имеют ли граждане дело с настоящим полицейским, можно, обратившись в дежурную часть.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества, направленной на кражу денег с банковских счетов россиян. Злоумышленники убеждают людей установить программы удаленного доступа к телефону и онлайн-банкингу под видом приложений для ускорения записи к врачам.

