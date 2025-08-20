Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 12:04

В Польше взорвался неопознанный объект

Неопознанный объект упал на кукурузное поле в Польше и взорвался

Фото: Doris Heimann/Global Look Press

Неопознанный объект упал на кукурузное поле в населенном пункте Осины в Польше, после чего взорвался, сообщил телеканалу TVP Info представитель местной полиции Марчин Юзвик. По его словам, на месте падения нашли пластиковые и металлические обломки.

На кукурузном поле мы нашли подгоревшие элементы разного размера, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров, — сказал Юзвик.

Представитель полиции отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, при этом в некоторых домах выбиты стекла. В то же время канал добавил, что, по информации польских военных, воздушное пространство республики не было нарушено. Они считают, что упавший объект может быть частью старого двигателя с пропеллером.

Ранее объект, конструктивно схожий с метеозондом, упал недалеко от одного из сел в Башкирии. Специалисты не обнаружили при осмотре прибора следов взрывчатки, отметили в региональном госкомитете по ЧС.

До этого спасатели на одном из стамбульских пляжей обнаружили подозрительный объект, внешне схожий с дроном-камикадзе. Находка вызвала оперативную реакцию правительства страны и панику среди туристов.

