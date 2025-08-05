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05 августа 2025 в 19:30

Упавший с неба неизвестный объект обнаружили в Башкирии

Похожий на метеозонд объект обнаружили в Башкирии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Объект, конструктивно схожий с метеозондом, упал недалеко от одного из сел в Башкирии, передает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального госкомитета по ЧС. Специалисты не обнаружили при осмотре прибора следов взрывчатки, отметили в ведомстве. В настоящий момент его направили для подробного изучения.

Уполномоченными органами было произведено обследование места обнаружения находки. При первичном осмотре взрывчатых веществ не найдено. Прибор направлен для дальнейшего исследования, — говорится в сообщении.

Ранее спасатели на одном из стамбульских пляжей обнаружили подозрительный объект, внешне схожий с дроном-камикадзе. Находка вызвала оперативную реакцию правительства страны и панику среди туристов.

Кроме того, фрагменты украинского беспилотника упали на жилой дом в селе Нижние Ачалуки, расположенном в Малгобекском районе Ингушетии. Взрывом были повреждены фасад, крыша и хозяйственные постройки. В результате инцидента ранения получили четыре человека — 28-летняя женщина и трое детей.

Башкирия
Россия
метеозонд
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