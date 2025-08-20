«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X резко раскритиковал издание The Wall Street Journal за новость о том, что он якобы отложил создание собственной политической партии. Основатель Tesla отметил, что не стоит доверять никакой публикации этой газеты.

Ничего, что пишет Wall Street Journal, никогда не стоит принимать за истину, — написал Маск.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Маск якобы отложил создание собственной партии, которая перетянула бы на себя голоса избирателей республиканцев. Там пояснили, что бизнесмен хочет сосредоточиться на развитии своих компаний и сохранить поддержку влиятельных представителей Республиканской партии.

В издании добавили, что Маск в последнее время поддерживает контакты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и однажды заявил бизнес-партнерам, что не хотел бы портить отношения с Вэнсом из-за новой партии. При этом в издании подчеркнули, что бизнесмен не отказался полностью от своей инициативы.

До этого политолог-американист Константин Блохин заявил, что желанием создать третью партию Маск хотел нанести мощный удар президенту США Дональду Трампу. Он считает, что заявлением о новой политической силе миллиардер хочет оказать влияние на республиканцев.