Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 11:59

«Тактический ход»: названа истинная причина создания Маском третьей партии

Американист Блохин: созданием третьей партии Маск хочет нанести удар Трампу

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Созданием третьей партии основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хочет нанести мощный удар президенту США Дональду Трампу, заявил политолог-американист Константин Блохин. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что заявлением о новой политической силе миллиардер хочет оказать влияние на республиканцев.

Я думаю, что к созданию партии Маска надо относиться иначе. Это заявление — результат конфликта с Трампом. Ему нужно посильнее ударить по Трампу. Этими заявлениями Маск хочет остаться, влиять на республиканскую партию, — высказался Блохин.

По его словам, ожидать чего-то большего, чем просто громких заявлений Маска, не стоит. Американист подчеркнул, что это тактический ход, чтобы усидеть в ядре Республиканской партии.

Скорее всего, это ни во что не выльется. Это тактический ход, чтобы попытаться усидеть в ядре внутри Республиканской партии и продолжать оказывать влияние, — заключил Блохин.

Ранее подполковник американской армии Эрл Расмуссен заявил, что конфликт между президентом Трампом и Маском представляет собой столкновение амбиций. По его мнению, оба участника конфликта обладают завышенной самооценкой и гипертрофированным самолюбием.

США
Дональд Трамп
Илон Маск
партии
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.