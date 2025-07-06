«Тактический ход»: названа истинная причина создания Маском третьей партии

Созданием третьей партии основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хочет нанести мощный удар президенту США Дональду Трампу, заявил политолог-американист Константин Блохин. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что заявлением о новой политической силе миллиардер хочет оказать влияние на республиканцев.

Я думаю, что к созданию партии Маска надо относиться иначе. Это заявление — результат конфликта с Трампом. Ему нужно посильнее ударить по Трампу. Этими заявлениями Маск хочет остаться, влиять на республиканскую партию, — высказался Блохин.

По его словам, ожидать чего-то большего, чем просто громких заявлений Маска, не стоит. Американист подчеркнул, что это тактический ход, чтобы усидеть в ядре Республиканской партии.

Скорее всего, это ни во что не выльется. Это тактический ход, чтобы попытаться усидеть в ядре внутри Республиканской партии и продолжать оказывать влияние, — заключил Блохин.

Ранее подполковник американской армии Эрл Расмуссен заявил, что конфликт между президентом Трампом и Маском представляет собой столкновение амбиций. По его мнению, оба участника конфликта обладают завышенной самооценкой и гипертрофированным самолюбием.