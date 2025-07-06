Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 11:30

Подполковник армии США раскрыл причину конфликта Трампа и Маска

Подполковник Расмуссен: конфликт Трампа и Маска перерастет в битву амбиций

Илон Маск и Дональд Трамп Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Molly Riley/Global Look Press/Global Look Press

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском представляет собой столкновение амбиций, заявил РЕН ТВ подполковник американской армии Эрл Расмуссен. По его мнению, оба участника конфликта обладают завышенной самооценкой и гипертрофированным самолюбием.

Два миллиардера, у которых, скажем так, сложные отношения. У них разные взгляды, оба, будем честны, самовлюбленные, привыкли добиваться своего. И вот теперь они сошлись в схватке: самый богатый против самого влиятельного, — сказал эксперт.

Ранее Илон Маск заявил о формировании в США новой политической организации — партии «Америка». Решение было принято после проведения голосования среди подписчиков. Как заявил бизнесмен, в опросе участвовало свыше 1,2 миллиона человек. Большинство из них, а именно 65,4%, поддержали идею создания партии.

Предприниматель резко изменил свою точку зрения относительно бывшего президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Он объяснил это тем, что политика республиканца, по его мнению, приближает страну к экономическому коллапсу. Основной проблемой Маск назвал стремительный рост дефицита федерального бюджета.

Илон Маск
Дональд Трамп
США
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.