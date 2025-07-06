Подполковник армии США раскрыл причину конфликта Трампа и Маска

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском представляет собой столкновение амбиций, заявил РЕН ТВ подполковник американской армии Эрл Расмуссен. По его мнению, оба участника конфликта обладают завышенной самооценкой и гипертрофированным самолюбием.

Два миллиардера, у которых, скажем так, сложные отношения. У них разные взгляды, оба, будем честны, самовлюбленные, привыкли добиваться своего. И вот теперь они сошлись в схватке: самый богатый против самого влиятельного, — сказал эксперт.

Ранее Илон Маск заявил о формировании в США новой политической организации — партии «Америка». Решение было принято после проведения голосования среди подписчиков. Как заявил бизнесмен, в опросе участвовало свыше 1,2 миллиона человек. Большинство из них, а именно 65,4%, поддержали идею создания партии.

Предприниматель резко изменил свою точку зрения относительно бывшего президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Он объяснил это тем, что политика республиканца, по его мнению, приближает страну к экономическому коллапсу. Основной проблемой Маск назвал стремительный рост дефицита федерального бюджета.