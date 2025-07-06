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06 июля 2025 в 05:34

Маск объяснил, почему разочаровался в Трампе

Маск заявил, что резко изменил мнение о Трампе из-за его экономического курса

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети Х сделал резкое заявление, объясняя свою смену позиции в отношении президента США Дональда Трампа в ответ на вопрос подписчика. Миллиардер заявил, что политика республиканца ведет Соединенные Штаты к финансовой катастрофе.

Главной причиной он назвал стремительное увеличение дефицита федерального бюджета. Это, по мнению миллиардера, грозит катастрофическими последствиями.

Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в $2 трлн до $2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству, — заявил Маск.

Особую критику Маска вызвал так называемый «прекрасный закон», подписанный на днях Трампом. Предприниматель подчеркнул, что финансовая безответственность недопустима.

Ранее Илон Маск объявил о создании новой политической силы в США — партии «Америка». Это решение он принял после голосования подписчиков на принадлежащей ему интернет-платформе. По словам миллиардера, в опросе приняли участие более 1,2 млн пользователей. Из них 65,4% высказались за формирование новой политической партии.

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