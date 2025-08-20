Стало известно, почему Маск отложил создание своей партии WSJ: Маск отложил создание своей партии, чтобы не навредить республиканцам

Предприниматель Илон Маск отложил создание своей партии, которая перетянула бы на себя голоса избирателей республиканцев, сообщила газета The Wall Street Journal. Бизнесмен хочет сосредоточиться на развитии своих компаний и сохранить поддержку влиятельных представителей Республиканской партии.

Маск сообщил союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, — говорится в сообщении.

В газете отметили, что Маск в последнее время поддерживает контакты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и однажды заявил бизнес-партнерам, что не хотел бы портить отношения с Вэнсом из-за новой партии. При этом в издании добавили, что бизнесмен не отказался полностью от своей инициативы.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что желанием создать третью партию Маск хотел нанести мощный удар президенту США Дональду Трампу. Он выразил мнение, что заявлением о новой политической силе миллиардер хочет оказать влияние на республиканцев. Однако, по его словам, ожидать чего-то большего, чем просто громких заявлений Маска, не стоит.