Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами Захарова: Киев не смеет прикрываться украинцами

Киев не смеет прикрываться именем тех, кого предал, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, что Москва и Вашингтон «не навяжут условий, которые не примет украинский народ».

Про украинский народ вспомнили, позорники!!! <…> Банковая не смеет прикрываться именем тех, кого предала, — отметила дипломат.

Захарова утверждает, что украинцы проголосовали за Владимира Зеленского на президентских выборах ради жизни в мире, но их «обманули, изнасиловали, расчленили и массово казнили». Она подчеркнула, что считает это геноцидом.

Ранее Захарова сообщила, что Киев отказывается возвращать домой тысячу пленных украинцев, комментируя слова украинского посла в Польше Василия Боднара о России. Он заявил, что Украина будет ценным участником НАТО, поскольку умеет «убивать русских».

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что при мирном урегулировании конфликта необходимо учитывать мнение около 7 млн украинцев, которые нашли убежище в России после начала боевых действий. По его словам, эти люди стремятся сохранить свою русскоязычную идентичность, веру и защититься от преследований со стороны Киева.