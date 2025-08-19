Киев отказывается возвращать домой тысячу пленных украинцев, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Так дипломат прокомментировала слова украинского посла в Польше Василия Боднара об РФ.

Может, тысячу пленных украинцев заберете? <…> А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают? — поинтересовалась Захарова.

Ранее глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что в рамках стамбульских договоренностей Москва передала Киеву 1000 тел погибших военнослужащих. При этом украинская сторона в ответ отдала России 19 тел бойцов.

Командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Босян также рассказал, что украинские артиллеристы в селе Искра в Днепропетровской области преднамеренно обстреливали собственные позиции. Так они пытались избежать сдачи в плен своих сослуживцев, рассказал боец. Когда подразделения ВСУ отступают, их на месте встречают заградительные отряды, которые не дают возможности эвакуироваться, добавил военный.