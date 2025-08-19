Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:41

Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной

Мединский: Россия передала Украине тысячу тел погибших военных

Фото: t.me/vr_medinskiy

В соответствии со Стамбульскими договоренностями Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих, сообщил в своем Telegram-канале глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская сторона передала 19 тел.

По Стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали — 19. Так же, как месяц назад, — написал Мединский.

Россия и Украина 14 августа провели очередной обмен пленными, в рамках которого передали друг другу по 84 военнослужащих. Процесс был организован на подконтрольной Киеву территории при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. Он добавил, что решение обсуждалось с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

