Россия и Украина провели обмен пленными

Россия в рамках обмена пленными вернула 84 военнослужащих с территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, взамен Киеву были переданы 84 пленных ВСУ. Обмен состоялся 14 августа на подконтрольной Киеву территории при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Для них организовано оказание психологической и медицинской помощи. В ближайшее время их доставят в Россию, где они смогут пройти лечение и реабилитацию.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. Он добавил, что решение обсуждалось с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.