01 декабря 2025 в 20:25

Москвич нашел ложку за 320 тыс. рублей с помощью нейросети

Он загрузил ее фото в Алису AI и та подсказала, что ложка стоит целое состояние

Фото: NEWS.ru
30-летний Андрей Ш. из Москвы поделился в соцсетях необычной историей, которая произошла с ним в прошлом месяце. Разбирая старые семейные вещи на даче, он обнаружил почти потускневшую ложку с необычным клеймом. Из любопытства мужчина загрузил ее фото в нейросеть «Алиса AI» и спросил, сколько она стоит.

Ответ нейросети оказался ошеломляющим. Проанализировав форму, клеймо и орнамент, ИИ предположил, что это работа знаменитого русского мастера серебряного дела XIX века Егора Черятова. Подобные предметы на аукционах оцениваются в несколько сотен тысяч рублей. Позже профессиональный оценщик подтвердил эту гипотезу.

Однако история получила неожиданный поворот. Узнав о необычной находке от самого Андрея, дальние родственники заявили права на часть этой суммы. Они утверждают, что дача и имущество на ней принадлежали общему родственнику, а значит, и доход от продажи должен делиться. В случае, если Андрей откажется, они планируют идти в суд — об этом рассказал сам автор.

Москва
посуда
ложки
москвичи
