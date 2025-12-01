День матери
01 декабря 2025 в 20:43

Украинских турист переехал ограбивших его в Турции мужчин

Турист из Украины задавил на машине грабителей в Аланье и получил тюремный срок

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Суд в Турции вынес решение по делу украинского туриста, который в ноябре 2023 года задавил на машине ограбивших его вооруженных мужчин, передает Daily Mail. Обвиняемый получил 25-летний тюремный срок вместо пожизненного заключения.

В ходе расследования стало известно, что Димитр Чабан подвергся нападению двух неизвестных лиц, подъехавших к нему на мотоцикле около отеля в районе Махмутлар города Аланья. Злоумышленники разбили окно его автомобиля и похитили €35 тыс. (3,1 млн рублей).

Пострадавший начал преследовать грабителей и в результате ДТП сбил их. Двое мужчин, находившихся на мотоцикле, погибли.

В ноябре 2025 года суд сначала вынес приговор Чабану о пожизненном заключении. Позже это решение было изменено, и срок был сокращен до 25 лет.

Ранее в Анапе группа мужчин, работающих охранниками в местном баре, избила туристов. Инцидент произошел после отказа девушки познакомиться. Толпа очевидцев не попыталась остановить нападавших, а лишь снимала происходящее на видео. Полиция сначала отказывалась возбуждать уголовное дело, но после того, как информация о случившемся появилась в СМИ, начала проверку.

